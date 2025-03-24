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Нижегородка лишилась 8 млн рублей при «отмене перевода» в недружественную страну

Она отправила все деньги на «безопасный» счет.

Жительница Ленинского района отправила на счета мошенников более 8 млн рублей из-за опасения перевода денег в недружественную страну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нижегородка в течение месяца общалась якобы с оператором сотовой связи, сотрудником силового ведомства и менеджером банка. В феврале ее убедили в том, что неизвестные пытаются перевести ее деньги в недружественную страну.

Опасаясь за свои сбережения, жительница областного центра обналичила 1,5 млн рублей и через несколько банкоматов отправила деньги на «безопасный» счет. На следующий день женщина совершила еще семь переводов на сумму 1 490 000 рублей.

Через неделю по указанию мошенников нижегородка продала иномарку и оформила кредит под залог квартиры. Только после перевода аферистам 8 млн рублей женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что контролер нижегородского завода перевела мошенникам 900 000 рублей.