В Новосибирске произошёл крупный пожар на улице Ташкентской

В Ленинском районе Новосибирска днём в понедельник, 24 марта произошёл пожар в частном двухэтажном доме из бруса на улице Ташкентской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 14:41. Спустя семь минут пожарные были на месте, в этот момент горел деревянный дом и автомобиль во дворе.
На втором этаже охваченного огнём здания находился мужчина. Сотрудники МЧС эвакуировали его с помощью трёхколенной лестницы и передали медикам. Он получил небольшое отравление угарным газом.
Тушение пожара осложнялось сильным ветром, из-за которого существовала угроза распространения огня. Огнеборцы вынесли из опасной зоне газовый баллон и смогли локализовать возгорание за 53 минуты. Ещё через 17 минут открытое горение было ликвидировано.
Предварительно, площадь пожара составила 97 кв. м. К тушению по повышенному рангу привлеки 23 человека и 6 единиц техники.
Продолжается проливка сгоревших конструкций.