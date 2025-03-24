В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Иностранный гражданин задержан при попытке вывезти из РФ в Китай спрятанные в нижнем белье 100 высушенных корней краснокнижного женьшеня общим весом почти полкилограмма, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале ФТС России.
По данным ведомства, внимание уссурийских таможенников привлек заметно нервничавший 57-летний мужчина, который направлялся в Китай через пункт пропуска «Полтавка» в Приморском крае.
«При досмотре таможенники выявили у иностранца под одеждой в нижнем белье два свертка со 100 высушенными корнями ценного растения общим весом 530 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар — женьшень настоящий семейства Аралиевые… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных растений)», — говорится в сообщении.
В ФТС напомнили, что женьшень настоящий внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а при перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС нужно задекларировать и представить в таможенный орган разрешительные документы.
Женьшень растет в основном на юге Дальнего Востока. Его численность в дикой природе не превышает 100 тысяч растений, а ареал сокращается. Женьшень популярен в медицине Китая, Южной Кореи и Японии. Корни женьшеня дикорастущего (Panax ginseng) занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края и являются стратегически важным ресурсом.