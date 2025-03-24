В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень

В ФТС напомнили, что женьшень настоящий внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а при перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС нужно задекларировать и представить в таможенный орган разрешительные документы.