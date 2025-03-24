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Суд оставил в СИЗО экс-мэра Троицка Александра Виноградова

Бывший глава Троицка, которого обвиняют во взятке, снова не смог выйти из-под стражи.

Источник: администрация Троицка

Суд в очередной раз отказался смягчать меру пресечения для бывшего главы Троицка Челябинской области Александра Виноградова. Экс-градоначальнику предписали оставаться под стражей до 4 сентября.

Как сообщает ЕАН, адвокаты просили перевести Виноградова под домашний арест либо выпустить его под залог. При этом сторона обвинения утверждала, что поводов отпускать бывшего мэра из СИЗО нет, и Челябинский областной суд с ней согласился.

Александра Виноградова обвиняют в получении взятки деньгами и беговой дорожкой. По версии следствия, за подношения экс-мэр помог бизнесмену с документами на строительство магазина. Три недели назад дело Виноградова передали в суд.

Это не первый судебный процесс в биографии бывшего главы Троицка. Ранее его обвиняли в незаконной передаче котельных от одной фирме другой, но позже оправдали, причем дважды. В СИЗО Александр Виноградов находится с конца 2023 года.