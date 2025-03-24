Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Каменске-Шахтинском

В одном из детских садов Каменска-Шахтинского задержали мужчину с кухонным ножом. Это подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— 38-летний нарушитель находился в состоянии опьянения. В дошкольное учреждение он зашел с кухонным ножом в руке, напугав тем самым персонал. Пострадавших не было, задержанного увезли в отдел полиции для разбирательства, — рассказали в МВД.
По данным правоохранителей, мужчина уже был ранее судим за кражу, разбой, сбыт наркотиков и оружия. К этому моменту следователи СКР уже приняли процессуальное решение.
По неподтвержденной информации из соцсетей, вооруженный ножом мужчина пытался попасть к детям и требовал деньги.