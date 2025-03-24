Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Каменске-Шахтинском

— 38-летний нарушитель находился в состоянии опьянения. В дошкольное учреждение он зашел с кухонным ножом в руке, напугав тем самым персонал. Пострадавших не было, задержанного увезли в отдел полиции для разбирательства, — рассказали в МВД.