В столице Башкирии пресекли масштабную схему незаконного обналичивания денег

В Башкирии полиция пресекла масштабную схему незаконного обналичивания денег. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
37-летний уфимец, согласно версии следствия, с 2020 года создал сеть из более чем 30 подставных фирм и ИП. Через них он выводил из легального оборота сотни миллионов рублей, получая за это солидные проценты.
По данным МВД, мужчина регистрировал фирмы на подставных лиц — в основном своих знакомых. Под видом оказания услуг (например, консалтинга или IT-разработки) через эти компании проходили крупные денежные переводы. На самом же деле деньги просто «отмывались» и обналичивались.
За свои «услуги» злоумышленник брал комиссию, заработав таким образом более десяти миллионов рублей. Общий же оборот схемы, по предварительным подсчетам, превысил 300 миллионов рублей.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции уфимского МВД совместно с Росгвардией провели серию обысков. Были изъяты компьютеры, документы и другие доказательства незаконной деятельности.
Сейчас задержанному грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Незаконная банковская деятельность». Полиция проверяет, не связана ли схема с другими преступными группировками.
Следствие продолжается: устанавливаются все участники схемы и возможные дополнительные эпизоды.
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