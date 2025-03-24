В Новосибирске начинают тонуть садовые участки — до 18 вода уже добралась

Помимо участков, под водой оказались и отдельные участки дорог. На данный момент, по информации ТУАД, переливы талых вод зафиксированы в пяти районах, подтоплено девять участков, на некоторых из них глубина достигает 30 см. До перекрытия проезда пока не дошло, однако на местах установлены предупреждающие знаки и ведется подсыпка щебнем.