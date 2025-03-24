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В Новосибирске начинают тонуть садовые участки — до 18 вода уже добралась

На территории Новосибирской области талые воды затопили не только 18 приусадебных участков, но и один жилой дом. Об этом губернатору доложил начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов.

По его словам, подтопления зафиксированы в Кыштовском, Сузунском, Чановском, Черепановском районах, в Татарском муниципальном округе, а также на территории Новосибирска.

Помимо участков, под водой оказались и отдельные участки дорог. На данный момент, по информации ТУАД, переливы талых вод зафиксированы в пяти районах, подтоплено девять участков, на некоторых из них глубина достигает 30 см. До перекрытия проезда пока не дошло, однако на местах установлены предупреждающие знаки и ведется подсыпка щебнем.