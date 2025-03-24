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Движение по Буденновскому в Ростове открыли в штатном режиме

В Ростове после пожара восстановили движение на участке проспекта Буденновского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после пожара в торговом центре и жилом доме восстановили движение по проспекту Буденновскому. Об этом днем 24 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.

— Движение по проспекту Буденновскому осуществляется в штатном режиме, — проинформировали водителей.

Напомним, ранее проезд был ограничен на участке от Максима Горького до Красноармейской. Потом дорога некоторое время была открыта только в сторону от Центрального рынка к Комсомольской площади.

Сложности с проездом в указанном районе с утра сохранялись из-за пожара: сначала горела кровля торгового центра «Астор», а после этого — крыша соседнего жилого дома. Пламя уже полностью потушили. Пострадавших нет.