В Волгоградской области ужесточили приговор братьям-вымогателям

Волгоградский областной суд изменил приговор Серафимовичского районного суда, признав братьев виновными в вымогательстве в особо крупном размере.
Суд первой инстанции переквалифицировал их действия с вымогательства в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) на самоуправство с причинением существенного вреда, с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ) и вынес приговор в виде 1 года 10 месяцев для одного брата и 2 лет — для другого с отбыванием в колонии-поселении.
Как сообщает прокуратура Волгоградской области, согласно материалам дела, 6 апреля 2024 года братья заманили мужчину на безлюдный участок, надели на него наручники, избили и потребовали расписку о долге в 4 млн рублей. На следующий день, не получив денег, они вновь избили потерпевшего и привязали его к дереву. Испугавшись за свою жизнь, мужчина обратился в правоохранительные органы.
Прокуратура не согласилась с квалификацией действий братьев и подала апелляционное представление. Волгоградский областной суд поддержал позицию прокуратуры и признал мужчин виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Один брат был приговорен к 7 годам лишения свободы, а второй — к 5 годам, оба — с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.