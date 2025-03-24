Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области ужесточили приговор братьям-вымогателям

Прокуратура Серафимовичского района обжаловала приговор, вынесенный районным судом 18 декабря 2024 года.

Волгоградский областной суд изменил приговор Серафимовичского районного суда, признав братьев виновными в вымогательстве в особо крупном размере.

Суд первой инстанции переквалифицировал их действия с вымогательства в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) на самоуправство с причинением существенного вреда, с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ) и вынес приговор в виде 1 года 10 месяцев для одного брата и 2 лет — для другого с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, согласно материалам дела, 6 апреля 2024 года братья заманили мужчину на безлюдный участок, надели на него наручники, избили и потребовали расписку о долге в 4 млн рублей. На следующий день, не получив денег, они вновь избили потерпевшего и привязали его к дереву. Испугавшись за свою жизнь, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Прокуратура не согласилась с квалификацией действий братьев и подала апелляционное представление. Волгоградский областной суд поддержал позицию прокуратуры и признал мужчин виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Один брат был приговорен к 7 годам лишения свободы, а второй — к 5 годам, оба — с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.