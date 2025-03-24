В Волгоградской области ужесточили приговор братьям-вымогателям

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, согласно материалам дела, 6 апреля 2024 года братья заманили мужчину на безлюдный участок, надели на него наручники, избили и потребовали расписку о долге в 4 млн рублей. На следующий день, не получив денег, они вновь избили потерпевшего и привязали его к дереву. Испугавшись за свою жизнь, мужчина обратился в правоохранительные органы.