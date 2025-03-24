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«Двое из четверых умерли, трое проходят по уголовному делу». В квартире в Минске умерли два мужчины, третий попал в больницу после опасных веществ

В Минске четверо друзей скинулись на вечеринку, но выжили после нее не все.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сообщил подробности дела о смерти двух минчан от метадона, информирует управлении СК по городу Минску.

Следователи устанавливают обстоятельства незаконного оборота наркотиков и выяснили, что в июле 2024-го четыре минчанина в возрасте от 34 до 42 лет встретились во дворе дома и договорились употребить наркотик. Запрещенное вещество друзьям предложил 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за сбыт наркотиков.

Минчане согласились приобрести психотроп на несколько доз, причем один для этого отнес золото в ломбард. Каждый выполнял свою «функцию»: один отвечал за финансовую часть, другой оформил заказ в наркомаркете, третий перевел белорусские рубли в криптовалюту и заплатил. Вскоре им пришли координаты тайника и мужчины съездили за наркотиком в лес в Минской области. В итоге они приобрели не менее 0,59 грамма особо опасного наркотика и поехали на квартиру к одному из друзей, чтобы его употребить, а заодно позвали и соседа.

Вечером хозяин квартиры пошел спать, а утром обнаружил трупы друга и соседа. Ночью они продолжили употреблять вещество и получили передозировку. Еще один из мужчин оказался в тяжелом состоянии в больнице, куда он попал по дороге домой.

Действия троих фигурантов, исходя из роли каждого, СК квалифицировал по ряду уголовных статей. В том числе им инкриминируют незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, предоставление помещений для потребления наркотических средств (ч.1 ст. 328 и ч.1 ст. 332 Уголовного кодекса Беларуси).

До суда фигуранты заключены под стражу.

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