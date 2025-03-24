«Двое из четверых умерли, трое проходят по уголовному делу». В квартире в Минске умерли два мужчины, третий попал в больницу после опасных веществ

Минчане согласились приобрести психотроп на несколько доз, причем один для этого отнес золото в ломбард. Каждый выполнял свою «функцию»: один отвечал за финансовую часть, другой оформил заказ в наркомаркете, третий перевел белорусские рубли в криптовалюту и заплатил. Вскоре им пришли координаты тайника и мужчины съездили за наркотиком в лес в Минской области. В итоге они приобрели не менее 0,59 грамма особо опасного наркотика и поехали на квартиру к одному из друзей, чтобы его употребить, а заодно позвали и соседа.