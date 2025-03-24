Землетрясение произошло в 207 км от Алматы

Очаг землетрясения находился в 207 километрах к юго-востоку от Алматы. Колебания земли были зафиксированы приборами, однако их сила не достигла уровня, при котором люди могли бы почувствовать толчки. Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований отметили, что угрозы для населения не было.