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Появились подробности ДТП, в котором мог пострадать глава Сокольского округа

Административное расследование проводится по факту лобового столкновения двух иномарок в Городецком районе утром 24 марта. Подробности аварии рассказали в пресс-службе нижегородской полиции.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным правоохранителей, ДТП возле поворота на деревню Архиповка устроила 36-летняя женщина за рулем Ford. Она выскочила на встречку и врезалась в Toyota под управлением 61-летнего водителя. В результате пострадали водитель и пассажир второго авто. Их на скорой увезли в больницу. В случившемся разбирается полиция. По неофициальной информации, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадал глава Сокольского округа, направлявшийся по делам в Нижний Новгород.

Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась за комментарием в местную администрацию, но ответа пока не последовало.