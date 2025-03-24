Появились подробности ДТП, в котором мог пострадать глава Сокольского округа

По данным правоохранителей, ДТП возле поворота на деревню Архиповка устроила 36-летняя женщина за рулем Ford. Она выскочила на встречку и врезалась в Toyota под управлением 61-летнего водителя. В результате пострадали водитель и пассажир второго авто. Их на скорой увезли в больницу. В случившемся разбирается полиция. По неофициальной информации, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадал глава Сокольского округа, направлявшийся по делам в Нижний Новгород.