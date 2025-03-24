На испытании «Битвы сильнейших» в Башкирии Шепс пытался перелезть через забор и не справился. Он поранил руку и сломал ограждение

Инцидент с Шепсом засняли местные жители, которые целый день следили за тем, что творится на «Битве сильнейших». На кадрах видно, как экстрасенс какое-то время стоит на месте, пока его снимают несколько камер. В какой-то момент он бросается к зеленому забору из профнастила и пытается его перелезть, но ему никак это не удается. К нему на помощь спешит ведущий проекта Андрей Кислицин.