На испытании «Битвы сильнейших» в Башкирии Шепс пытался перелезть через забор и не справился. Он поранил руку и сломал ограждение

В минувший четверг, 20 марта, в башкирское село приехали знаменитые экстрасенсы Александр Шепс, Виктория Райдос и Артем Краснов. Они в рамках второго сезона «Битвы сильнейших» (16+) должны были разгадать проклятье населенного пункта Емметово, где творятся жуткие вещи: часто происходят самоубийства, болеют и умирают маленькие дети. Съемки в селе проходили с раннего утра до глубокой ночи. Последним испытание проходил медиум Александр Шепс, и с ним вышла курьезная история.
Инцидент с Шепсом засняли местные жители, которые целый день следили за тем, что творится на «Битве сильнейших». На кадрах видно, как экстрасенс какое-то время стоит на месте, пока его снимают несколько камер. В какой-то момент он бросается к зеленому забору из профнастила и пытается его перелезть, но ему никак это не удается. К нему на помощь спешит ведущий проекта Андрей Кислицин.
— Стой! Ты че, ну не так же быстро! Да подожди! Дверь же есть! Куда?! Стоять, всё, хорош! — кричит Шепсу мужчина, но тот неумолим в своем стремлении перелезть через забор.
В итоге ограждение погнулось, а Шепс порезал руку и упал прямо перед ним. Под конец видео можно услышать, как к медиуму зовут помощь.
— Воды сюда, быстро. Саш, ну ты че? Ты в крови. Тут зашивать надо. Что-то тут надо… — слышно на видео.
По предварительным данным, серьезных повреждений, несмотря на угрожающую фразу «зашивать надо», Шепс все-таки не получил. Его неудачная попытка перелезть через забор стала поводом для шуток среди жителей Башкирии.
— Когда попробовал местного самогона.
— Попытка пройти сквозь стену не удалась.
— Как-то не так наш башкирский воздух на Сашу влияет: как не приедет, вечно что-то исполняет.
Наибольшее число лайков за свой комментарий получил предприниматель из Октябрьского Александр С. Он воспользовался случаем и прорекламировал свое предприятие по монтажу заборов.
— Изготовление, монтаж, демонтаж, козырьки, навесы, ворота, калитки, сварочные и бетонные работы. Город Октябрьский, [номер телефона]. Ну не мог я упустить такую возможность рекламы по своему профилю, — написал мужчина.