Жильцы дома на Буденновском в Ростове получат компенсацию из-за пожара

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил провести обход квартир в доме, пострадавшем от пожара рядом с торговым центром «Астор».
— Поручил главе района на личном контроле держать вопрос подключения ресурсов, организовать поквартирный комиссионный обход для оценки повреждений и предусмотреть единовременную выплату, — сообщил в Telegram Александр Скрябин.
Также по заданию главы города должны составить смету по ремонту кровли дома. Параллельно с этим в районе произошедшего пожара уже начали уборку мусора.
Напомним, вызов в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседний дом и охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Пожар к этому моменту полностью ликвидировали.