Житель Мозырского района ударил ножом знакомого и привязал к столбу в сарае. Суд вынес приговор

Как установлено, в октябре 2024 года между фигурантом и его знакомым возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ему не менее трех ударов руками по различным частям тела и не менее одного удара ножом в область живота. Ремнем связал руки знакомому и отвел его в неотапливаемую хозпостройку, где связал веревкой ноги и привязал к столбу. «Затем нанес ему не менее трех ударов по различным частям тела. Ушел и закрыл хозпостройку снаружи, лишив потерпевшего возможности обратиться за помощью к людям. Спустя какое-то время мужчина высвободил руки, спичками пережег веревку на ногах, но из сарая выбраться не смог. Через 8 часов обвиняемый выпустил его, после чего потерпевший обратился за медпомощью», — рассказали в областной прокуратуре.