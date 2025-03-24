Житель Мозырского района ударил ножом знакомого и привязал к столбу в сарае. Суд вынес приговор

Как установлено, в октябре 2024 года между фигурантом и его знакомым возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ему не менее трех ударов руками по различным частям тела и не менее одного удара ножом в область живота. Ремнем связал руки знакомому и отвел его в неотапливаемую хозпостройку, где связал веревкой ноги и привязал к столбу. «Затем нанес ему не менее трех ударов по различным частям тела. Ушел и закрыл хозпостройку снаружи, лишив потерпевшего возможности обратиться за помощью к людям. Спустя какое-то время мужчина высвободил руки, спичками пережег веревку на ногах, но из сарая выбраться не смог. Через 8 часов обвиняемый выпустил его, после чего потерпевший обратился за медпомощью», — рассказали в областной прокуратуре.
Согласно заключению экспертов, мужчине причинена травма, которая по признаку опасности для жизни относится к тяжким телесным повреждениям.
Суд Мозырского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 147, ч.2 ст. 183 УК фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к виновному применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.