Четыре района Башкирии являются самыми опасными из-за клещей

В Башкирии выявлены территории с наиболее неблагополучной ситуацией по клещевым инфекциям. Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве республики, специалисты провели детальную оценку эпидемиологических рисков во всех районах.
Для анализа использовались данные по количеству зарегистрированных укусов клещей, уровню заболеваемости клещевым энцефалитом и случаям заражения боррелиозом. Наибольшую опасность представляют Кигинский, Учалинский, Бурзянский и Караидельский районы, где зафиксированы высокие показатели заболеваемости.
Казак отметила, что в этих районах требуется пересмотреть подходы к организации акарицидных обработок. Специалисты ведомства подготовят соответствующие рекомендации для глав муниципальных образований. Подчеркивается, что такой дифференцированный подход позволяет эффективно распределять ресурсы для профилактики опасных заболеваний.
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