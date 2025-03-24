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Четыре района Башкирии являются самыми опасными из-за клещей

Анна Казак рассказала о районах Башкирии, где наиболее опасные клещи.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выявлены территории с наиболее неблагополучной ситуацией по клещевым инфекциям. Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве республики, специалисты провели детальную оценку эпидемиологических рисков во всех районах.

Для анализа использовались данные по количеству зарегистрированных укусов клещей, уровню заболеваемости клещевым энцефалитом и случаям заражения боррелиозом. Наибольшую опасность представляют Кигинский, Учалинский, Бурзянский и Караидельский районы, где зафиксированы высокие показатели заболеваемости.

Казак отметила, что в этих районах требуется пересмотреть подходы к организации акарицидных обработок. Специалисты ведомства подготовят соответствующие рекомендации для глав муниципальных образований. Подчеркивается, что такой дифференцированный подход позволяет эффективно распределять ресурсы для профилактики опасных заболеваний.

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