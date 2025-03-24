В Иркутской области 11 жителей отдали аферистам свыше 7,8 миллиона рублей

В Иркутской области за выходные дни сразу 11 жителей обогатили аферистов на более чем 7,8 миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в большинстве случаев сибиряки попадались на уловки якобы работников банка. По такой схеме они потеряли 4,2 миллиона рублей.
— Так, самую крупную сумму потеряла 78-летний детский врач, она лишилась два миллиона рублей. На ее телефон поступил звонок якобы от менеджера банка, который сообщил о неизвестных, пытающихся похитить со счета заявительницы деньги. Чтобы «сохранить» накопления собеседник предложил оформить кредит и перечислить средства на «безопасный счет», — поделились правоохранители.
Через какое-то время пенсионерка и сама поняла, что попала на удочку аферистов. Тогда она обратилась в полицию. На такую же схему попалась 29-летняя медработник из Черемхова. Она взяла кредит и перевела 1,2 миллиона рублей. А слесарь из Братска погнался за легким заработком и в итоге лишился 900 тысяч рублей. Сейчас во всех фактах мошенничества разбираются правоохранители.