В Иркутской области 11 жителей отдали аферистам свыше 7,8 миллиона рублей

Через какое-то время пенсионерка и сама поняла, что попала на удочку аферистов. Тогда она обратилась в полицию. На такую же схему попалась 29-летняя медработник из Черемхова. Она взяла кредит и перевела 1,2 миллиона рублей. А слесарь из Братска погнался за легким заработком и в итоге лишился 900 тысяч рублей. Сейчас во всех фактах мошенничества разбираются правоохранители.