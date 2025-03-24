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«Минскэнерго» сообщило о перебоях с электричеством в микрорайоне Степянка

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в микрорайоне Степянка в 12.15 были зафиксированы перебои электроэнергии. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП «Минскэнерго».

Перебои наблюдаются по ул. Аннаева, ул. Ваупшасова, ул. Геологической, ул. Карвата, пер. 2-й Переходный, ул. Радиальной, ул. Холмогорской, пер. 2-й Холмогорский, ул. Солтыса и пер. Солтыса.

«Для восстановления электроснабжения потребителей в распределительную сеть направлены три оперативно-выездные бригады филиала “Минские кабельные сети”. Предварительное время восстановления энергоснабжения — 14.15», — сказали на предприятии.

Отмечается также, что энергетики РУП «Минскэнерго» сегодня перешли в режим повышенной готовности из-за сильного и порывистого ветра.