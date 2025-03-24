«Минскэнерго» сообщило о перебоях с электричеством в микрорайоне Степянка

Перебои наблюдаются по ул. Аннаева, ул. Ваупшасова, ул. Геологической, ул. Карвата, пер. 2-й Переходный, ул. Радиальной, ул. Холмогорской, пер. 2-й Холмогорский, ул. Солтыса и пер. Солтыса.
«Для восстановления электроснабжения потребителей в распределительную сеть направлены три оперативно-выездные бригады филиала “Минские кабельные сети”. Предварительное время восстановления энергоснабжения — 14.15», — сказали на предприятии.
Отмечается также, что энергетики РУП «Минскэнерго» сегодня перешли в режим повышенной готовности из-за сильного и порывистого ветра.