В Башкирии из спячки вышли медведи

В нацпарке «Башкирия» заметили вышедших из спячки медведей. Сотрудники природоохранной территории обнаружили свежие следы хищников, хотя самих животных пока наблюдать не удалось.
По информации администрации заповедника, в этом году период зимнего покоя у косолапых завершился с заметным опережением графика. Специалисты связывают это с аномально теплой для начала весны погодой и интенсивным солнечным излучением в марте.
В дирекции парка пояснили, что традиционно медведи покидают свои убежища не раньше середины апреля. Нынешние климатические условия с сохраняющимся снежным покровом и низкими температурами остаются не совсем комфортными для животных. Первыми к активной жизни возвращаются взрослые особи мужского пола, тогда как медведицы с потомством обычно задерживаются в берлогах на более продолжительный срок.
Напомним, что в минувшие выходные двое жителей Башкирии стали жертвами нападения косолапых. Хищники нанесли серьезные увечья мужчинам, однако пострадавшим удалось выжить в схватке с медведями.
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