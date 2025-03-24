В Башкирии из спячки вышли медведи

В дирекции парка пояснили, что традиционно медведи покидают свои убежища не раньше середины апреля. Нынешние климатические условия с сохраняющимся снежным покровом и низкими температурами остаются не совсем комфортными для животных. Первыми к активной жизни возвращаются взрослые особи мужского пола, тогда как медведицы с потомством обычно задерживаются в берлогах на более продолжительный срок.