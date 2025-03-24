В Крыму 36 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом

«В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым погибли шесть человек. Еще 36 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации. По итогам обследования из 36 пострадавших госпитализированы 17 человек, в том числе один несовершеннолетний. Состояние двоих госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.