В Крыму 36 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. В больницы Республики Крым были доставлены 36 человек после ДТП с автобусом и грузовиком под Симферополем. 17 из них были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве региона.
«В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым погибли шесть человек. Еще 36 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации. По итогам обследования из 36 пострадавших госпитализированы 17 человек, в том числе один несовершеннолетний. Состояние двоих госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, остальным пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь.