Суд принял решение по УДО Михаила Ефремова

Во время заседания суда Ефремов говорил, что его «главный враг — это алкоголь». «И я исключаю его из своей жизни», — сказал он по видеосвязи из колонии.
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Актер Михаил Ефремов выходит на свободу, ему одобрили условно-досрочное освобождение. К такому решению пришел Алексеевский районный суд Белгородской области.
Во время заседания суда Ефремов говорил, что его «главный враг — это алкоголь». «И я исключаю его из своей жизни», — сказал он по видеосвязи из колонии.
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