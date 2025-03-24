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Суд принял решение по УДО Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов выходит на свободу, ему одобрили условно-досрочное освобождение. К такому решению пришел Алексеевский районный суд Белгородской области.

Источник: РИА Новости

Во время заседания суда Ефремов говорил, что его «главный враг — это алкоголь». «И я исключаю его из своей жизни», — сказал он по видеосвязи из колонии.

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