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Уволен второй пилот самолета, севшего в поле под Новосибирском

Эдуард Семенов уволен из компании 20 марта 2025 года.

Уволен второй пилот «Уральских авиалиний», совершивший осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от перевозчика.

«Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (Центральная врачебно-летная экспертная комиссия) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота», — рассказали в авиакомпании.

Летчику было предложено рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Эдуард Семенов уволен из компании 20 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что по делу о посадке самолёта под Новосибирском готовятся предъявить обвинение.

Напомним, в сентябре 2023 года лайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, вынужденно приземлился в поле в Новосибирской области. Во время авиаинцидента никто не пострадал.