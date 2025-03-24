Пожар на кубанской НПС локализовали на площади 1,2 тысячи «квадратов»

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь с 20 на 21 марта на нефтебазе произошел взрыв, что привело к выбросу нефтепродуктов и увеличению площади пожара до 10 тыс. кв. м. Однако позднее в этот день площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м.