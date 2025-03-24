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В Кишиневе средь бела дня похитили мужчину, когда он гулял со своей девушкой: Преступники потребовали выкуп — 450 евро

В Кишиневе похитили человека посреди улицы и требовали выкуп.

Источник: Полиция

Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей, включая несовершеннолетнего, в возрасте от 17 до 24 лет по подозрению в вымогательстве и похищении.

«В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что когда она вместе со своим 22-летним парнем находилась на улице Трандафирилор в столице, к ним подошла группа из четырех человек и, нанеся несколько ударов, заставила молодого человека сесть в машину, после чего они уехали в неизвестном направлении. Вскоре после похищения девушка якобы получила текстовое сообщение, в котором подозреваемые требовали 450 евро за его освобождение», — говорится в сообщении полиции.

Лихие 90-е вернулись в нашу страну…