В Кишиневе средь бела дня похитили мужчину, когда он гулял со своей девушкой: Преступники потребовали выкуп — 450 евро

«В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что когда она вместе со своим 22-летним парнем находилась на улице Трандафирилор в столице, к ним подошла группа из четырех человек и, нанеся несколько ударов, заставила молодого человека сесть в машину, после чего они уехали в неизвестном направлении. Вскоре после похищения девушка якобы получила текстовое сообщение, в котором подозреваемые требовали 450 евро за его освобождение», — говорится в сообщении полиции.