Хулиган повредил памятник жертвам фашизма в Минской области

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство в отношении жителя Копыльского района, который повредил мемориал «Могила жертв фашизма», сообщила официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.
«В преддверии 80-летия Дня Великой Победы (…) произошел вопиющий случай повреждения памятника», — сказала она.
По ее словам, речь идет о памятнике, который находится в агрогородке Новые Докторовичи.
Никитина отметила, что пьяный 38-летний местный житель из хулиганских побуждений дважды ударил ногой по бетонной панели, повредив ограждение памятника.
По ее словам, следователи тщательно осмотрели место преступления, зафиксировали следы, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. Сотрудники милиции оперативно задержали злоумышленника.
«На допросе мужчина раскаялся в содеянном и принес свои извинения за свой аморальный поступок», — сказала Никитина.
Свое поведение он объяснил чрезмерным употреблением алкоголя накануне и заверил, что в ближайшее время сам устранит повреждения и полностью возместит ущерб.
По факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).