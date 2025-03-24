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Хулиган повредил памятник жертвам фашизма в Минской области

На допросе у следователей злоумышленник раскаялся и объяснил свои действия чрезмерным употреблением алкоголя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство в отношении жителя Копыльского района, который повредил мемориал «Могила жертв фашизма», сообщила официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.

«В преддверии 80-летия Дня Великой Победы (…) произошел вопиющий случай повреждения памятника», — сказала она.

По ее словам, речь идет о памятнике, который находится в агрогородке Новые Докторовичи.

Никитина отметила, что пьяный 38-летний местный житель из хулиганских побуждений дважды ударил ногой по бетонной панели, повредив ограждение памятника.

По ее словам, следователи тщательно осмотрели место преступления, зафиксировали следы, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. Сотрудники милиции оперативно задержали злоумышленника.

«На допросе мужчина раскаялся в содеянном и принес свои извинения за свой аморальный поступок», — сказала Никитина.

Свое поведение он объяснил чрезмерным употреблением алкоголя накануне и заверил, что в ближайшее время сам устранит повреждения и полностью возместит ущерб.

По факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).