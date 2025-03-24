В Уфе 21 человека осудили за создание преступного сообщества

«Советский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 21 жителя региона в возрасте от 19 до 42 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации), руководство и участие в нем (ней), п. “в” ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ч. 2, 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетних, и принуждение к продолжению занятия ею с применением насилия)», — сказано в сообщении.
В суде установлено, один из фигурантов создал преступное сообщество для занятия проституцией на территории Уфы в 4 помещениях. Он вовлек в деятельность 18 человек, в том числе двух несовершеннолетних, одну из которых принуждали к продолжению занятия проституцией с применением насилия.
«Суд назначил организатору наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным — от 2 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также каждому из подсудимых назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев», — добавили в прокуратуре.
Под стражу в зале суда взяты 13 человек, 8 фигурантам уголовного дела исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста.