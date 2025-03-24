В Уфе 21 человека осудили за создание преступного сообщества

«Советский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 21 жителя региона в возрасте от 19 до 42 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации), руководство и участие в нем (ней), п. “в” ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ч. 2, 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетних, и принуждение к продолжению занятия ею с применением насилия)», — сказано в сообщении.