Внучку убитого экс-мэра Самары Тархова могут отправить на лечение

Следователи в Самаре продолжают разбираться в обстоятельствах убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В этом преступлении призналась их единственная внучка Екатерина, которая сейчас находится в СИЗО. В квартире Тарховых нашли следы их крови и кровеносных сосудов. А сама Екатерина призналась, что у нее было сообщник — мужчина, который расчленил тела убитых и помог вынести их на мусорку. Сейчас он объявлен в розыск.