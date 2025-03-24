Внучку убитого экс-мэра Самары Тархова могут отправить на лечение

Следователи в Самаре продолжают разбираться в обстоятельствах убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В этом преступлении призналась их единственная внучка Екатерина, которая сейчас находится в СИЗО. В квартире Тарховых нашли следы их крови и кровеносных сосудов. А сама Екатерина призналась, что у нее было сообщник — мужчина, который расчленил тела убитых и помог вынести их на мусорку. Сейчас он объявлен в розыск.
Во время судебного заседания по поводу меры пресечения внучке Тарховых ее адвокат сообщил, что женщину отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить ее вменяемость. Если экспертиза покажет, что у Екатерины есть психические отклонения, наказанием за убийство может стать принудительное лечение.
Между тем, родной отец Екатерины Сергей Логинов рассказал «КП-Самара», что девочка родилась недоношенной, а ее мать во время беременности пила алкоголь и курила.