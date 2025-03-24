В Пермском крае огнеборцы спасли на пожаре двух человек

Сегодня утром, 24 марта, в Березниках произошел пожар. На пятом этаже в многоквартирном доме на улице Юбилейной загорелась мебель на лестничной клетке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Проснувшись от едкого запаха, жильцы верхнего этажа вызвали пожарных — но сами выбраться не смогли.
К месту происшествия были направлены 20 спасателей на 6 пожарных машинах. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 4 человека. Двух жильцов вывели из дома огнеборцы. На пожаре погибших и травмированных нет.
По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.