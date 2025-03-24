Все произошло днем 24 марта на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля.
Видео ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения компании «Интерсвязь».
Комментарий Госавтоинспекции последует.
На северо-западе Челябинска автомобиль переехал пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло днем 24 марта на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля.
Видео ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения компании «Интерсвязь».
Комментарий Госавтоинспекции последует.