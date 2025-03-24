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На северо-западе Челябинска автомобиль переехал пешехода

На северо-западе Челябинска автомобиль переехал пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло днем 24 марта на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля.

Видео ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения компании «Интерсвязь».

Комментарий Госавтоинспекции последует.