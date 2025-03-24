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Минздрав Крыма уточнил данные по пострадавшим в ДТП с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. 36 человек были доставлены в больницы после столкновения автобуса с грузовиком под Симферополем, 17 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о 16 госпитализированных, среди которых один несовершеннолетний.

По информации профильного ведомства, в результате ДТП погибли 6 человек. Еще 36 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации.

«По итогам обследования, из 36 пострадавших госпитализированы 17 человек, в том числе один несовершеннолетний. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое. Остальным 19 пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь», — привели в минздраве данные.

Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь — Евпатория. Рейсовый автобус «Аркадьевка — Симферополь» врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.

По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетних.

Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.