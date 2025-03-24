Глава Башкирии поручил выплатить компенсации жителям деревни Азово

Местный власти также занимаются вопросом уборки мусора и льда с улиц и дворов, оценивают причиненный подворьям ущерб. Всего жители подали 91 заявление, 29 человек уже получили компенсации. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека, но не более 50 тысяч на одну семью. Получить матпомощь могут только собственники.