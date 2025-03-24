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Глава Башкирии поручил выплатить компенсации жителям деревни Азово

На правительственном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил на этой неделе провести выплаты компенсаций жителям деревни Азово Архангельского района, пострадавшей от паводка.

Чиновники проводят прием жителей по проблемам восстановления документов и подачи заявлений на получение единовременной матпомощи. В местной школе работает пункт выдачи питьевой воды, лекарств и сухпайков.

Местный власти также занимаются вопросом уборки мусора и льда с улиц и дворов, оценивают причиненный подворьям ущерб. Всего жители подали 91 заявление, 29 человек уже получили компенсации. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека, но не более 50 тысяч на одну семью. Получить матпомощь могут только собственники.