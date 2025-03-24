На улице Амантая в Уфе вновь образовалась огромная яма

На пересечении улиц Амантая и Гаскарова в Уфе произошел обвал грунта. В результате обрушения асфальта на обочине образовалась глубокая яма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.
По словам чиновника, ранее на участке дороги прошли ремонтные работы «Уфаводоканала» из-за обнаруженной утечки. Спустя время грунт просел и образовалась яма, которую заспыали. Сейчас участок огорожен забором и лентой.
— Специалисты отмечают, что в результате утечки произошло промывание грунта. Это и привело к образованию этих пустот, — пояснил глава района.
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