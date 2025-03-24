В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

В Омской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Соответствующее распоряжение подписано 21 марта 2025 года Виталием Хоценко. Анализ ситуации прошлых лет толкает власти принимать решения на опережение, чтобы не допустить повторения прошлогоднего затопления.
Режим повышенной готовности включает в себя целый ряд мероприятий, которые помогут подготовиться к возможному негативному сценарию прохождения этапа таяния снега. Сейчас экстренные службы готовятся к длительным командировкам на места возможных ЧС.
Созданы группы оперативного реагирования, идет перевозка спецтехники и топлива в те населенные пункты, доступ в которые может быть отрезан «большой водой» в период активного таяния снега. Среди потенциально неблагополучных зон специалисты называют следующие районы: Русско-Полянский, Одесский, Черлакский, Омский, Павлоградский, Азовский, Таврический, Марьяновский, Любинский и Нововаршавский.
Спасательные службы готовятся к худшему сценарию развития событий, учитывая масштабный паводок 2024 года, в результате которого несколько тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома. В прошлом году жители северных районов понесли серьезные материальные потери, многие лишились не только имущества, но и поголовья скота.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области закрыли еще три ледовые переправы.