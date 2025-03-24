В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

Спасательные службы готовятся к худшему сценарию развития событий, учитывая масштабный паводок 2024 года, в результате которого несколько тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома. В прошлом году жители северных районов понесли серьезные материальные потери, многие лишились не только имущества, но и поголовья скота.