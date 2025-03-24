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В Севастополе из-за угрозы минирования эвакуировали главный корпус СевГУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Сотрудников Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с решением руководства МВД Севастополя о возможном минировании здания. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с решением руководства МВД Севастополя о возможном минировании здания главного корпуса Севастопольского государственного университета, расположенного по адресу: ул. Университетская, 33, принято решение об эвакуации», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнила РИА Новости Крым начальник пресс-службы университета Ольга Бурцева, в отличие от предыдущих случаев с угрозами минирования, теперь такое письмо было получено непосредственно полицией. «Теперь они их прямо туда шлют, в МДВ, не в вуз», — отметила Бурцева.

В данный момент, по ее словам, все покинувшие здание сотрудники вуза находятся на площадке рядом с корпусом, пока внутри работают правоохранители, в том числе кинологические службы.