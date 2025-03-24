В Челябинской области задержан лидер ОПГ, вымогавший 1,5 млн рублей под угрозой расправы

В следственном органе ГУ МВД по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с угрозой насилия). Задержанному уже предъявлено обвинение. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до 1 млн рублей.