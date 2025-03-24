В Челябинской области задержан лидер ОПГ, вымогавший 1,5 млн рублей под угрозой расправы

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали жителя региона, подозреваемого в организации преступной группы и вымогательстве крупной суммы денег. Фигурант, по данным следствия, угрожал жертве расправой, требуя под надуманным предлогом 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Есть основания полагать, что задержанный является лидером организованного преступного формирования, образованного из числа жителей Челябинской области и Республики Башкортостан, которым совершены и другие эпизоды вымогательства, — уточнили в региональном управлении ФСБ.
В следственном органе ГУ МВД по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с угрозой насилия). Задержанному уже предъявлено обвинение. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Расследование продолжается. Ведется поиск других участников ОПГ и жертв, у которых они могли вымогать деньги.