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Об угрозе схода лавин предупредили в Алматинской области

Спасатели предупреждают о риске схода лавин в горах из-за нестабильности снежного покрова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, в горах Алматинской области в период с 24 марта по 30 марта сохраняется лавинная опасность.

Жителей, туристов и отдыхающих просят воздержаться от выхода на заснеженные склоны, так как любые внешние воздействия могут спровоцировать сход лавин. Гражданам также рекомендуется строго соблюдать меры безопасности в горах.

По информации ДЧС, на территории области насчитывается 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

— В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, — отметили в ДЧС Алматинской области.

Кроме того, в связи с неустойчивой погодой повышается опасность провала под лед. Граждан призывают воздержаться от выхода на водоемы и на тонкий лед.