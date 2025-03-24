«Жигули» оказались под грузовиком«. Под Гомелем 85-летний водитель “ВАЗ” не пропустил грузовик и погиб на месте

В Гомельской области на трассе М-10 произошло смертельное ДТП, о котором рассказал телеграм-канала «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла в субботу, 22 марта, на автомагистрали М-10. Установлено, что на 77-м километре трассы 85-летний водитель «Жигулей», перестраиваясь из крайней левой полосы в правую, не пропустил грузовик. Отмечается, что у автомобиля «ГАЗ», за рулем которого находился 63-летний водитель, было преимущество на дороге.
После столкновения оба авто оказались в кювете. При этом грузовик подмял под себя «Жигули». Водитель «ВАЗа» погиб на месте от полученных травм.
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