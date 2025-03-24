«Жигули» оказались под грузовиком«. Под Гомелем 85-летний водитель “ВАЗ” не пропустил грузовик и погиб на месте

Смертельная авария произошла в субботу, 22 марта, на автомагистрали М-10. Установлено, что на 77-м километре трассы 85-летний водитель «Жигулей», перестраиваясь из крайней левой полосы в правую, не пропустил грузовик. Отмечается, что у автомобиля «ГАЗ», за рулем которого находился 63-летний водитель, было преимущество на дороге.