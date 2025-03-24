Пожилой мужчина и 4-летний мальчик пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пожилой мужчина и 4-летний малыш пострадали в лобовом ДТП. Эта авария произошла сегодня, 24 марта, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, все случилось около 9 часов утра в поселке Красногорняцком. Предварительно, на улице Седова 75-летнему водителю BMW X3 внезапно стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя.
— В итоге пострадали мужчина, управлявший BMW, и 4-летний пассажир отечественной легковушки. Сейчас обстоятельства выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Жителям Дона напоминают: перевозить детей до 7-летнего возраста в машине можно только в специальных удерживающих креслах. В возрасте от 7 до 11 лет включительно разрешается пристегивать детей ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля требуются удерживающие кресла.