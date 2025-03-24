Пожилой мужчина и 4-летний мальчик пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Жителям Дона напоминают: перевозить детей до 7-летнего возраста в машине можно только в специальных удерживающих креслах. В возрасте от 7 до 11 лет включительно разрешается пристегивать детей ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля требуются удерживающие кресла.