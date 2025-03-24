Ночная облава в центре Волгограда закончилась задержанием 40 человек

В Центральном районе Волгограда в ночь на 24 марта полиция и Росгвардия провели ночной рейд. Искали граждан в розыске, нарушителей закона и общественного порядка, проверяли соблюдение закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетних, а также искали подростков, разгуливающих в позднее время без взрослых. Рейд завершился задержанием 40 человек, которых доставили в отделение полиции, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.