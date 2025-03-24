Ночная облава в центре Волгограда закончилась задержанием 40 человек

В Центральном районе Волгограда в ночь на 24 марта полиция и Росгвардия провели ночной рейд. Искали граждан в розыске, нарушителей закона и общественного порядка, проверяли соблюдение закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетних, а также искали подростков, разгуливающих в позднее время без взрослых. Рейд завершился задержанием 40 человек, которых доставили в отделение полиции, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Помимо бойцов СОБРа, в рейд взяли оперативников, участковых, инспекторов ПДН, гаишников. Среди 40 задержанных четверым еще не исполнилось 18 лет. Также были пьяные за рулем, водители автомобилей с подложными номерами или вообще без них. На всех составили протоколы.
Накануне гаишники также провели в городе рейд по тонировке. За несколько часов инспекторы остановили более 70 автовладельцев, нарушивших правила тонировки авто. Всего зафиксировали более 130 разных нарушений ПДД.