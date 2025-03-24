Мошенники с «медом» вернулись: теперь они охотятся на пенсионеров

В социальных сетях уже десятки пользователей делятся похожими историями: их обманывают люди, выдающие себя за старых знакомых и продающие «мёд» по «дружеской» цене в честь Рамазана.
Вот что рассказал один из пострадавших.
«Шёл по улице, подъехал “Спарк”, вышел мужчина и заговорил со мной. “Не узнаёшь? Я Баходир, мы вместе работали”. Вроде лицо знакомое… Он достал из машины бидончик с мёдом, сказал, что дарит в честь Рамазана. Мол, просто заплати за 3 кг, остальное — подарок. Я отдал 150 тысяч, больше не было. Мёд был густой, пах приятным ароматом. Потом понял — это обман. Мне 72 года. Будьте осторожны!» — рассказал он в сообществе «Потребитель.уз».
Суть схемы проста: мошенники представляются старыми знакомыми, якобы встреченными случайно, предлагают «подарок» — бидон с «мёдом», и просят за него хотя бы символическую сумму. На деле это обычная патока, иногда с примесью дешёвого ароматизатора и каплей настоящего мёда для запаха. Себестоимость — копейки, внешний вид — убедительный.
Суммы, на которые попадаются пожилые люди, варьируются от 150 до 500 тысяч сумов. И что самое тревожное — таких случаев становится всё больше.
Интересно, что некоторые пользователи отметили: эта схема обмана не нова — ей уже несколько десятков лет, и она просто периодически возвращается.
«Один мужчина уверял, что он сын моего бывшего начальника, — делится другая пользовательница. — Говорит, что уезжает, мёд оптом отдал, остались остатки. На мои слова, что у меня нет с собой денег, начал упрашивать перевести на карту или через клик. Я отказалась».
«Моя мама попалась уже дважды. Стояли прямо рядом с махаллей, когда выдавали пенсию. Два бидона на виду. Неужели никто не может поймать этих аферистов? Куда смотрит милиция?» — возмущается ещё одна жительница Ташкента.
Как не попасться на уловки
- Не верьте «внезапным» знакомым, которых вы не можете чётко вспомнить.
- Не покупайте продукты «с рук», особенно в подозрительных условиях.
- Проверяйте качество продукта — если есть сомнения, лучше отказаться.
- Предупредите своих пожилых родственников, особенно тех, кто живёт один или часто бывает на улице.