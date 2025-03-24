Мошенники с «медом» вернулись: теперь они охотятся на пенсионеров

«Шёл по улице, подъехал “Спарк”, вышел мужчина и заговорил со мной. “Не узнаёшь? Я Баходир, мы вместе работали”. Вроде лицо знакомое… Он достал из машины бидончик с мёдом, сказал, что дарит в честь Рамазана. Мол, просто заплати за 3 кг, остальное — подарок. Я отдал 150 тысяч, больше не было. Мёд был густой, пах приятным ароматом. Потом понял — это обман. Мне 72 года. Будьте осторожны!» — рассказал он в сообществе «Потребитель.уз».