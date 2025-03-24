Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга отправили под домашний арест

Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В 2022 году Контеева также обвинили в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По итогу суд увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима, при этом от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества экс-чиновник был освобожден в связи с истечением сроков давности.