В Пермском крае женщина заплатила круглую сумму за оскорбления

Конфликт в подъезде стал причиной судебного разбирательства. Все началось с того, что женщина из Соликамска нецензурно оскорбила директора управляющей компании. Мужчина, выполняя свои служебные обязанности и помогая с ремонтом в многоквартирном доме, столкнулся с недовольством со стороны одной из жильцов. Женщина начала выражать свое недовольство, а затем перешла к личным оскорблениям, унизив его в присутствии коллег. Это подорвало его авторитет как руководителя. Инцидент заставил мужчину обратиться в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Истец потребовал от ответчицы 200 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Он указал на длительные душевные страдания из-за оскорблений, а также на отсутствие раскаяния с ее стороны — женщина не принесла извинений и не пыталась загладить свою вину. Суд поддержал иск, однако снизил сумму компенсации до 20 тысяч рублей, посчитав требуемую сумму слишком высокой.
Судебные приставы предупредили должницу о негативных последствиях невыполнения решения. Для ускорения процесса выплаты приставы арестовали средства на ее счетах и ограничили возможность проводить сделки с недвижимостью. Эти меры не заставили ее сразу оплатить долг, и в итоге с нее был взыскан исполнительский сбор. Однако вскоре задолженность была полностью погашена.