В Пермском крае женщина заплатила круглую сумму за оскорбления

Конфликт в подъезде стал причиной судебного разбирательства. Все началось с того, что женщина из Соликамска нецензурно оскорбила директора управляющей компании. Мужчина, выполняя свои служебные обязанности и помогая с ремонтом в многоквартирном доме, столкнулся с недовольством со стороны одной из жильцов. Женщина начала выражать свое недовольство, а затем перешла к личным оскорблениям, унизив его в присутствии коллег. Это подорвало его авторитет как руководителя. Инцидент заставил мужчину обратиться в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.