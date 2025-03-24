Сотрудники калининградской колонии № 9 не допустили контрабанду телефонов

Нарушителем оказался 66-летний мужчина, который приехал на территорию учреждения на служебном микроавтобусе.
Во время проверки он отказался выполнить требование охранника о сдаче запрещенных вещей. При досмотре автомобиля сотрудники колонии нашли три мобильных телефона с зарядками, которые были умело спрятаны в кабине водителя.
За попытку передачи запрещенных предметов мужчине выписали протокол по статье 19.12 КоАП РФ. Теперь ему грозит административное наказание в виде штрафа.
Стоит отметить, что подобные инциденты в колонии происходят регулярно — ранее здесь задерживали людей, которые пытались перебросить через забор колонии телефоны и другие запрещенные вещи.