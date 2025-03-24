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Сотрудники калининградской колонии № 9 не допустили контрабанду телефонов

В Калининградской области в исправительной колонии № 9 предотвратили попытку пронести запрещенные предметы.

Источник: Янтарный край

Нарушителем оказался 66-летний мужчина, который приехал на территорию учреждения на служебном микроавтобусе.

Во время проверки он отказался выполнить требование охранника о сдаче запрещенных вещей. При досмотре автомобиля сотрудники колонии нашли три мобильных телефона с зарядками, которые были умело спрятаны в кабине водителя.

За попытку передачи запрещенных предметов мужчине выписали протокол по статье 19.12 КоАП РФ. Теперь ему грозит административное наказание в виде штрафа.

Стоит отметить, что подобные инциденты в колонии происходят регулярно — ранее здесь задерживали людей, которые пытались перебросить через забор колонии телефоны и другие запрещенные вещи.