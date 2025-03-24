У самолета летевшего из Уфы в Иркутск обнаружили повреждение

Во время ночного полета самолета Уфа — Иркутск 24 марта было зафиксировано повреждение воздушного судна. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Авиаинцидент», при послеполетном осмотре в аэропорту Иркутска обнаружено нарушение целостности лакокрасочного покрытия.
Технический персонал выявил дефект в районе левой задней двери самолета. Размер поврежденного участка составил 20 миллиметров в длину и 1,5 миллиметра в ширину.
Отмечается, что инцидент не повлиял на безопасность полета. Воздушное судно благополучно совершило посадку в пункте назначения.
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