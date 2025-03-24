В Бурятии автомобиль, в котором перевозили тела Стаса и Сэсэг, нашли сгоревшим

— Из-за того, что за 11 месяцев тела подверглись изменениям, есть вероятность, что следователи не смогут ответить на все имеющиеся вопросы, в том числе о точной причине смерти. В качестве одной из вероятных причин рассматриваются найденные на телах Буиновой и Норбоева огнестрельные ранения. Загвоздка в том, что определить, когда именно были произведены выстрелы, до или после гибели, уже не представляется возможным, — рассказал КП-Иркутск следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Бурятии Виталий Хастаев.