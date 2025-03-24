В Бурятии автомобиль, в котором перевозили тела Стаса и Сэсэг, нашли сгоревшим

В Бурятии нашли сгоревший автомобиль. Следствие считает, что именно на этом внедорожнике перевозили тела, исчезнувших 11 месяцев назад Станислава Норбоева и Сэсэг Буиновой. Как стало известно КП-Иркутск, чтобы восстановить маршрут авто, правоохранители просмотрели больше сотни камер видеонаблюдения. И тут удача улыбнулась. Одна из них сняла машину подозреваемого. Судя по записи, в четыре утра 14 апреля на внедорожнике синего цвета были вывезены тела королевы красоты и ее таинственного знакомого.
— Из-за того, что за 11 месяцев тела подверглись изменениям, есть вероятность, что следователи не смогут ответить на все имеющиеся вопросы, в том числе о точной причине смерти. В качестве одной из вероятных причин рассматриваются найденные на телах Буиновой и Норбоева огнестрельные ранения. Загвоздка в том, что определить, когда именно были произведены выстрелы, до или после гибели, уже не представляется возможным, — рассказал КП-Иркутск следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Бурятии Виталий Хастаев.
Уже известно, что убийство произошло на улице Домостроителей. Там с душегубом пообщался один из очевидцев. Опираясь на его показания, следователи определили территорию, где стоит искать останки.
Вдобавок, было найдено предположительное орудие убийства. В селе Сотниково под Улан-Удэ произошел пожар. Огнем был охвачен тот самый синий внедорожник, на котором перевозили трупы. Затем пламя перекинулось на рядом стоящий дом. Намеренно ли подожгли авто, чтобы скрыть улики, или это была случайность — узнают во время пожарно-технической экспертизы. Но уже сейчас известно, что во время осмотра, сгоревшей груды металла, в сало нашли пистолет.