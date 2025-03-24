Более 5 лет колонии: в Самаре вынесли приговор бывшей чиновнице минстроя

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2024 г. осужденная лично и через посредников получила от представителей коммерческих организаций взятки в виде строительных материалов и денежных средств на общую сумму в 545 тыс. руб. за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.