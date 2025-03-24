После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса

«Расследуются уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказано в сообщении СК РФ.