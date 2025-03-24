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После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Следком Российской Федерации задержал водителя рейсового автобуса по подозрению в ДТП, повлекшем гибель шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Расследуются уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказано в сообщении СК РФ.

Ранним утром в понедельник 56-летний водитель рейсового автобуса в районе села Укромное, нарушив ПДД, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

В результате трагедии погибли 6 пассажиров автобуса — трое мужчин и трое женщин, в больницах с различными травмами находятся 15 взрослых и 8 несовершеннолетних.

Продолжается допрос широкого круга лиц из числа свидетелей ДТП и потерпевших. На предприятии, в чьем ведении находится автобус, изъята интересующая следствие документация.

Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.