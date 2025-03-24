Из-за ОРВИ и гриппа в Башкирии на карантин закрыли шесть школ

В Башкирии из-за циркуляции ОРВИ и гриппа закрыли на карантин шесть школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
— С учетом заболеваемости в регионе закрыли на карантин полностью шесть школ, частично — 120 классов в 57 школах и 20 групп в 14 детсадах, — говорится в недельном отчете ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что в образцах пациентов были обнаружены вирусы гриппа В и A (H1N1), а также риновирусы. В целом, в Башкирии наблюдается снижения числа зараженных.
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