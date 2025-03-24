В Крыму задержали водителя автобуса, который врезался в грузовик

Водителю 56 лет. Следствие полагает, что он нарушил правила дорожного движения, он является подозреваемым по делу. Экспертиза на месте показала, что он был трезвым.
Следователи намерены попросить суд избрать ему меру пресечения.
Во время аварии погибли шесть человек, еще 22 — пострадали. Сам водитель говорил, что его ослепило Солнце и он не увидел зерновоз перед собой. В больницы всего были доставлены 36 человек. Среди них восемь — дети.
Авария произошла в понедельник, 24 марта, в Симферопольском районе Крыма около села Укромное.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.