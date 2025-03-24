Случаи гибели людей на водоемах участились: спасатели обратились к казахстанцам

По данным пресс-службы ДЧС региона, утонувшие — рыбаки. Они провалились под лед и не смогли выплыть из ледяной воды.
«Трагический случай произошел из-за резкого потепления погоды и истончения толщины льда, а также грубого нарушения правил безопасности — на пострадавших не было спасательных жилетов. Более того, они находились в опасной зоне, несмотря на установленные предупреждающие знаки. Их тела уже извлечены из воды», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Аналогичная ситуация произошла и на Шерубай-Нуринском водохранилище в поселке Топар, где ведутся поиски еще одного мужчины, который не вернулся с рыбалки.
«ДЧС Карагандинской области обращается ко всем жителям области. Сейчас лед на водоемах крайне нестабилен и представляет смертельную опасность. Выход на лед в темное время суток, при плохой видимости, а также в периоды ледостава и ледотаяния запрещен. Несмотря на предупреждения, люди продолжают рисковать своей жизнью. Помните, что выход на лед в таких условиях может привести к трагическим событиям. Берегите себя и своих близких!» — призвали в ведомстве.