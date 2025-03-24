Случаи гибели людей на водоемах участились: спасатели обратились к казахстанцам

«ДЧС Карагандинской области обращается ко всем жителям области. Сейчас лед на водоемах крайне нестабилен и представляет смертельную опасность. Выход на лед в темное время суток, при плохой видимости, а также в периоды ледостава и ледотаяния запрещен. Несмотря на предупреждения, люди продолжают рисковать своей жизнью. Помните, что выход на лед в таких условиях может привести к трагическим событиям. Берегите себя и своих близких!» — призвали в ведомстве.